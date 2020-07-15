Испания: детский отдых в новых условиях

Летние детские лагеря в Испании пытаются выжить: из-за новых требований число мест по всей стране сократилось на 60%, хотя спрос на присмотр за детьми только возрос, особенно в крупных городах — даже если родители формально остаются дома, работая "на удалёнке".

"Для меня это возможность организовать свое рабочее время. А дети три месяца сидели дома, им нужно хоть немного общаться", — говорит мать одного из учеников.

Общение, однако, серьёзно ограничено. Экскурсии по окрестностям на общественном транспорте даже не рассматриваются. А многие лагеря и вовсе перешли на удалённый режим: даже зарядкой занимаются теперь онлайн.

Эктор Карела, преподаватель:

"Раньше можно было общаться с животными, гладить их, играть. Теперь приходиться смотреть на них на экране, изучать их в живой природе с помощью цифровых технологий".

Руководители учреждений признают, что такой способ развлекать детей, которые остаются дома, противоречит самому смыслу организации летних лагерей. Но это единственный способ сохранить рабочие места в новых условиях. Прямо или косвенно, этот сектор давал сезонную и постоянную работу 200 тысячам человек. Этим летом занятых — вдвое меньше, а финансовый оборот сократился на 70%.

Хуан Карлос де Сантос Паскуаль, Euronews:

"Те лагеря, что сумели возобновить работу, вынуждены практически вдвое сократить число мест. Это должно дать им возможность быстрее реагировать на возможные вспышки заболевания. Например, на этой неделе в таком лагере к северу от Мадрида вирус обнаружили у семерых детей и одного преподавателя".