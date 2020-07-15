Сотрудников нескольких российских СМИ и Сбербанка обвинили в домогательствах

В российских оппозиционных СМИ и в Сбербанке разразился сексуальный скандал. В последние дни в Twitter появились несколько тредов, в которых девушки и молодые люди рассказывают о домогательствах со стороны журналистов и сотрудников банка.

В частности обвинения в харассменте прозвучали в адрес шеф-редактора “МБХ-Медиа” Сергея Простакова, фоторедактора издания Андрея Золотова, ведущего канала “Дождь” Павла Лобкова, бывшего сотрудника “Открытой России”, SMM-менеджера Сбербанка Руслана Гафарова и главы проектов Сбербанка Сергея Миненко.

Журналистка Евгения Офицерова рассказала, как Простаков “набросился” на нее.

"Это было много лет назад. Мне едва исполнилось 19 лет, я тогда болезненно рассталась с мальчиком, который был другом Сережи. Так вышло, что друг, у которого я должна была ночевать, уснул и не смог пустить меня домой, и когда я пыталась до него дозвониться, мимо прошел Простаков. Он предложил переночевать у себя. Я согласилась, потому что тогда была нищая, и денег на такси у меня не было. Мы пошли к нему. Он постелил в своей комнате, мы сидели на кровати и о чем-то болтали, а потом он на меня набросился".

Еще одна пользовательница Twitter рассказала, что якобы несколько лет назад во время вечеринки в квартире Простакова произошло групповое изнасилование, при котором он присутствовал.

После обвинений в домогательствах Простаков сообщил, что уходит с поста шеф-редактора “МБХ-Медиа”. По поводу вечеринки журналист написал, что "не помнит ту ночь", поскольку был пьян.

Я хочу попросить прощения у всех девушек, которых обижал, которым мое поведение показалось оскорбительным. Я искренне раскаиваюсь в том, что я так себя вел с вами. Я никогда не хотел никого обидеть или оскорбить. Проблема была в неумении строить уважительные и равные коммуникации Сергей Простаков Бывший главный редактор "МБХ-Медиа"

“Павел Альбертович, каждый раз проходя ньюсрум, подходит практически к каждому парню, в том числе ко мне, и пытается обнять, трогать за руки, лезет ниже пояса", - пишет один из участников треда о ведущем "Дождя" Павле Лобкове.

"Он лез ко мне целоваться, когда я стажировался на „Дожде“, трогал мои руки, говоря, что я накачанный, звал домой и пытался переубедить меня в моей же ориентации", — рассказал еще один молодой человек.

Сам Лобков на это ответил, что “вырос в то время, когда студентки жили с преподавателями, а обнять коллегу на дружеской вечеринке или даже поцеловать считалось нормой”. По словам журналиста, он не заметил, что “пришла новая этика с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности”.

Я продолжал рискованно шутить на эти темы, да, обнимал своих коллег, делал им сомнительные комплименты, оценивая физическую привлекательность и намекал на близость, полагая, что это не переходит границ обычного флирта Павел Лобков Ведущий телеканала "Дождь"

Извинения принес и главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко. Он пообещал провести "своеобразную ревизию отношений внутри компании, чтобы подобное больше не повторялось". От работы на канале Лобков отстранен не был.

Сбербанк также сообщил о начале внутренней проверки. На время расследования Гафарова и Миненко отстранили от работы.