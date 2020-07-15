Как отношения ЕС и ОАЭ помогут справиться с посткоронавирусным кризисом?

По мере того как мир медленно восстанавливается после COVID-19 мы изучаем, как двусторонние отношения между Евросоюзом и ОАЭ могут помочь сдвинуть все с мертвой точки. Мы взяли интервью у посла ЕС в Объединенных Арабских Эмиратах Андреа Маттео Фонтаны.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— Для начала расскажите, какую роль вы выполняете здесь в ОАЭ?

Андреа Маттео Фонтана, посол ЕС в ОАЭ:

— Мы начали работу здесь в 2013 году. Наша цель — укрепить сотрудничество с этой страной. Поэтому моя роль здесь заключается в том, чтобы активизировать двусторонние отношения с ОАЭ, но также и объяснить здешнему населению, общественности, что такое Евросоюз.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— Как вы опишете отношения между ЕС и Объединенными Арабскими Эмиратами?

Андреа Маттео Фонтана, посол ЕС в ОАЭ:

— Отношения хорошие. Я считаю, они развиваются. У них есть потенциал, и они стратегически важны. В наших интересах — работать с ОАЭ сразу по нескольким направлениям. Это важно. Мы одни из главных торговых блоков для этой страны. В прошлом году наш товарооборот составил около 15 млрд евро. Мы вошли в тройку самых главных торговых партнеров с этой страной. Для нас важны инвестиции. Здесь работают многие европейские инвесторы. Но также нам важно видеть будущее и как мы можем обмениваться знаниями и опытом с ОАЭ. И я думаю о диверсификации экономики. Я думаю, что это очень важный вопрос для ОАЭ, которые хотят разнообразить свою основанную на нефти экономику, хотят измениться.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— Вы упомянули ключевые стратегии, которые вы рассматриваете, и в частности торговлю и экономику. Их очень трудно продвигать в нынешней ситуации. Это глобальная пандемия, через которую мы все проходим. Какие проблемы возникают в связи с ней, особенно в этих областях?

Андреа Маттео Фонтана, посол ЕС в ОАЭ:

— Пандемия показала, что глобализация важна. Но когда наступает такой кризис, как этот, последствия для экономики, для своевременных поставок очень, очень существенны и трудно решаются в краткосрочной перспективе. Я думаю, нам нужна защита, а не протекционизм. Мы не хотим изоляции. Мы хотим продолжения глобального сотрудничества.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— В ОАЭ живет много экспатов из Евросоюза. Насколько важно для вас иметь такое представительство, знать, что работа продолжается даже за кулисами, особенно сейчас?

Андреа Маттео Фонтана, посол ЕС в ОАЭ:

— Апрель был невероятно напряженным для всех нас, особенно для коллег в посольствах — что касается вывозных рейсов в разные страны Европы. И это часть огромных усилий, которые ЕС приложил вместе с государствами-членами по всему миру. Мы позаботились о том, чтобы более полумиллиона туристов смогли вернуться в Европу. Вместе с этим, было важно, чтобы резиденты вернулись в ОАЭ. Но я думаю, что с постепенным открытием границ и с теми ограничительными мерами, которые ОАЭ установили сейчас в аэропортах, в ближайшие недели мы вместе решим эту проблему. Помогает также и высокая степень тестирования на коронавирус в стране, которая охватывает всех жителей. И это было, я думаю, одним из определяющих факторов, который привел страну к снятию изоляции, а Дубай — к возобновлению приема туристов с сегодняшнего дня.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— Говоря о выходе из кризиса, какую роль в этом играет ЕС в Европе и какую роль ОАЭ?

Андреа Маттео Фонтана, посол ЕС в ОАЭ:

— Для Европы главным будет справиться с этим совместными усилиями. Мы постепенно сняли ограничения на передвижение, которые были введены в самом начале из соображений безопасности. Так что теперь ЕС снова открывается. Вы можете свободно путешествовать в пределах союза. А если мы смотрим за пределы ЕС, тот важно быть солидарными со странами с меньшими возможностями, чем Европа.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— В глобальном масштабе экономика пережила некоторое потрясение на протяжении всей пандемии. Какие посткарантинные стратегии должны быть обозначены, чтобы двигаться в правильном направлении в этот период?

Андреа Маттео Фонтана, посол ЕС в ОАЭ:

— Это будет вызов для всех нас. Я имею в виду, что экономика сильно пострадала из-за кризиса. Давайте будем честны. И это самый тяжелый кризис, который когда-либо был у ЕС за всю его историю. Я имею в виду, что валовой внутренний продукт некоторых государств-членов и многих стран мира в этом году сократится на 5-10%. Это нечто беспрецедентное со времен Великой Депрессии в начале прошлого века. Это означает огромные проблемы. Многие теряют работу. Многие компании закрываются. Таким образом, это возможность для правительств перед лицом международных институтов, таких как ЕС, показать, что наши действия могут изменить ситуацию. На уровне ЕС мы предложили программу нового поколения, чей бюджет составляет 750 миллиардов евро. Это очень значимая сумма. Это предложение, которое еще должно получить одобрение всех государств-членов, это то, очень важно для экономики будущего.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— Какие полномочия должны предоставляться местным властям в Европе в частности? чтобы снова встать на ноги и двигаться вперед?

Андреа Маттео Фонтана, посол ЕС в ОАЭ:

— Государства-члены по-прежнему несут ответственность за свои экономики. ЕС готов поддержать их, а не диктовать им, что делать. Но я думаю, что самое главное-попытаться найти совместный ответ на общую проблему. И тогда вместе, я думаю, мы сможем преодолеть этот кризис. Но не может быть единого подхода для всех государств-членов, потому что экономика у них разная, демография разная. Мы должны предоставить им некоторую свободу действий для решения локальных проблем.

Джейн Уизерспун, Euronews:

— Здесь в ОАЭ, в Дубае в следующем году пройдет Экспо-2020. Почему так важно быть уверенным в ее успехе и помощи развитию здешней экономики?

Андреа Маттео Фонтана, посол ЕС в ОАЭ:

— Я буду генеральным комиссаром от ЕС на Экспо. И по моему мнению, ее значение изменилось. Очень сложно предсказать, что может произойти в следующем году. Но я верю, что Экспо-2020 станет первым глобальным событием после окончания пандемии или существенного ее сокращения, благодаря совместным усилиям в вакцинации и тому подобном. Поэтому эта выставка станет одним из первых мероприятий, где мы сможем обменяться опытом и ноу-хау. И для этого, я думаю, все еще очень уместен девиз: "Объединяя идеи, создавая будущее". Мы посмотрим, как вместе мы сможем создать будущее, которое будет более устойчивым, более солидарным.