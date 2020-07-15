New York Times переведёт сотрудников из Гонконга в Сеул

New York Times переведёт часть сотрудников из Гонконга в Сеул. Руководство третьей по тиражу американской ежедневной газеты объяснило решение новым законом о национальной безопасности, принятым в конце июня парламентом специального административного района Китая.

В New York Times заявили, что опасаются в связи с этим за свободу прессы и безопасность сотрудников, а также не исключают теперь проволочек и препятствий в практическом функционировании гонконгской редакции, в частности, при получении виз и разрешений на работу.

Речь идет о трети штата находящейся в Гонконге цифровой редакции газеты. Переезд сотрудников должен состояться в течение следующего года.