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Китай

New York Times переведёт сотрудников из Гонконга в Сеул

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 Марфа Васильева
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Обложка газеты "Нью-Йорк таймс"
Обложка газеты "Нью-Йорк таймс"   -   Авторское право  Кадр из видео AFP
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New York Times переведёт часть сотрудников из Гонконга в Сеул. Руководство третьей по тиражу американской ежедневной газеты объяснило решение новым законом о национальной безопасности, принятым в конце июня парламентом специального административного района Китая.

В New York Times заявили, что опасаются в связи с этим за свободу прессы и безопасность сотрудников, а также не исключают теперь проволочек и препятствий в практическом функционировании гонконгской редакции, в частности, при получении виз и разрешений на работу.

Речь идет о трети штата находящейся в Гонконге цифровой редакции газеты. Переезд сотрудников должен состояться в течение следующего года.

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