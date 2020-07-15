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Норвегия

Преступление в Сарпсборге: на трех женщин напали с ножом

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 Ирина Александрова
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Преступление в Сарпсборге: на трех женщин напали с ножом
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В городе Сарпсборг на юго-востоке Норвегии расследуют дело о нападении на трех женщин. Все они получили ножевые ранения. Одна пострадавшая скончалась в больнице. Другая находится в крайне тяжелом состоянии. Задержан 31-летний мужчина. Но не исключено, что он действовал не один: инциденты произошли в разных частях города с разницей в десять минут. Экстренный вызов поступил в полицию в ночь на среду.

По словам представителя полиции Рольфа Листрема, к звонку отнеслись очень серьезно: "Сложилась опасная ситуация и мы направили в центр города всех имеющихся в нашем распоряжении сотрудников правоохранительных органов".

По данным полиции, две из трех женщин знали нападавшего. Как сообщается, арестованный - гражданин Норвегии, но не этнический норвежец. Мужчине вменяется в вину убийство и покушение на убийство. Злоумышленника ожидает психиатрическая экспертиза.

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