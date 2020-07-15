Лестер: невидимый карантин

В Лестере, важном промышленном центре и одном из старейших городов Британии, взять под контроль распространение коронавируса пока не удаётся. Но многое говорит о том, что текстильные и обувные фабрики, которыми славится регион, всё ещё работают практически в полную силу. Рабочие, с которыми встретились журналисты Euronews, сетовали на то, что предписания правительства здесь не выпоняются.

_"Там внутри полно народа, _ - говорит, указывая на проходную одной из фабрик, трейдер Фейзал Башир. - Если вы войдёте, то сами увидите сотни людей. Масок никто не носит и социальной дистанции не соблюдает. Вот подождите до обеденного перерыва, сами увидите, сколько оттуда выйдет рабочих".

На этих кадрах видно, как одни люди разгружают автоприцеп, выносят из него тюки тканей, завозят на территорию фабрики; другие укладывают пакеты с готовой продукцией в багажники автомобилей. А если подойти поближе, то можно увидеть, что разгрузка идёт полным ходом, хотя этого и недостаточно, чтобы доказать: предписание о сокращении деятельности предприятий нарушается.

Попытка расспросить рабочих не удалась. Журналистов настойчиво попросили удалиться.

Люк Ханрахан, Euronews:

"Здесь, в этой части Лестера, ощущается чувство тревоги, на вас смотрят с подозрением. Правозащитные организации говорят, что из-за страха преследований со стороны руквоводства люди не решаются рассказать открыто, как их эксплуатируют".

Джастин Керрелл, глава НПО "Unseen", поясняет:

"Такие высказывания чреваты последствиями, именно поэтому и возникла эта проблема: ведь владельцы фабрик на то и рассчитывают, они знают, что люди не будут говорить".

Депутат-лейборист Джон Эшворт, отвечающий за вопросы здравоохранения в теневом правительстве, требует, чтобы британские власти предприняли действенные меры для защиты рабочих:

"Я не хочу, чтобы людей, которым отказано в доступе к государственным средствам, принуждали к такому виду труда. Это несправедливо. Это преступно".

Эшворт, избранный в парламент от округа Южный Лестер, знает о проблемах региона не понаслышке. Он говорит, что министр внутреннрих дел лично пообещал ему принять все необходимые меры.

Но почему же правительство не принимало эти меры до сих пор? На этот вопрос отвечает другой лестерский политик, депутат-консерватор Эндрю Бриджен:

"Я думаю, что в Лестере мы наблюдаем полный системный сбой всех нормальных средств защиты, которые могли бы предотвратить развитие подобной ситуации. Вне всякого сомнения, некоторые ведомства просто закрывали на это глаза".

Лестер занимает одно из ценьтральных мест в рейтинге экономического развития среди британских городов. То, что предпримет здесь правительство, станет прецедентом для всей страны.