В споре с Еврокомиссией Европейский суд поддержал Apple

Европейский суд в Люксембурге отменил решение Еврокомиссии 2016 года о взыскании с американской корпорации Apple рекордной суммы в 13 миллиардов евро за нарушение европейских норм в сфере налогов и государственных дотаций.

В Брюсселе сочли, что Apple должна расстаться с многомиллиардной суммой в рамках взыскания якобы незаконно полученных налоговых субсидий. Apple платила налоги в Ирландии по крайне низкой ставке в 1%. Подобная политика, по мнению Еврокомиссии, по сути является незаконной государственной помощью корпорации, позволившей ей сэкономить значительные средства.

В Дублине с таким вердиктом не согласились и обвинили Еврокомиссию в неправильном понимании национального законодательства и превышении своих полномочий путем вмешательства в суверенное право страны проводить собственную налоговую политику.