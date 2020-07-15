Вторая волна заражений: Европа надевает маску

Премьер-министр подает пример: в Британии вводится обязательное ношение защитных масок для всех, включая главу кабинета министров, если и когда находишься в любом замкнутом пространстве.

Боорис Джонсон подобрал маску под цвет глаз Ben Stansall/AP

Правило начинает действовать с 24-го июля.

По мнению руководителя минздраза Соединенного Королевства, это, с одной стороны, снизит риск заражения коронавирусной инфекцией, с другой - даст уверенность сотрудникам, например, магазинов, к примеру, что они не подхватят инфекцию на рабочем месте.

Вот что заявил Мэтт Хэнкок, выступая в Палате общин: "Продавцы и продавщицы, кассиры, охранники были предрасположены больше других заразиться коронавирусом. И убедительное свидетельство - статистика. Уровень смертности от КОВИД-19 среди представителей этих профессий на три четверти выше, чем в общем по стране".

Франция, отмечая День взятия Бастилии, чествовала во время парада медиков, трудившихся на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией.

Правительство пообещало повысить зарплату среднему и младшему медперсоналу на 183 евро ежемесячно, врачи считают эту прибавку недостаточной Ludovic Marin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

С 1-го августа в стране также вводится обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях.

Правительство решило пойти навстречу тем, кто спасал нацию от эпидемии, повысив зарплату среднему медперсоналу на 183 евро, соглашение подписали три профосоюза из пяти существующих, многие врачи посчитали такой шаг властей недостаточным.

Австрия, опасающаяся ввоза инфекции на свою территорию, с 15-го июля закрыла границы для граждан девяти стран Балкан и Южной Европы, в их числе Албания и Болгария.

Официальная Вена считает, что ни София, ни Белград, ни Тирана не прилагают достаточных усилий, чтобы обуздать эпидемию. Запрет касается и жителей частично признанного Косова.

В связи с всплеском второй волны заражений на Балканах с 15-го июля новые запреты на трансграничные поездки вводятся и в Венгрии.