Внутриполитический кризис в Болгарии: новый виток

Протесты в Софии, участники которых требовали отставки премьер-министра и генерального прокурора, вылились в стычки с полицией, сообщается, что пострадали два правоохранителя и один манифестант. Имеются и задержанные, их не менее шести человек, именно эту цифру на брифинге в ночь со вторника на среду назвал заместитель начальника полиции столицы Болгарии.

Президент страны поддержал манифестантов.

Горожане вышли на стихийный митинг после того, как стало известно, что прокуратура арестовала двух высокопоставленных сотрудников администрации главы государства по обвинению в коррупции.

Один из участников выступлений говорит: "Ну они просто потеряли берега в этой ситуации. Правоохранители дают себя использовать в подковерных играх, а на самом деле юстиция должна быть независимой. И не дело прокуратуры выступать с политическими заявлениями, оценивая работу тех, кого избирал народ".

Как передает ТАСС из Софии, "действия правоохранительных органов стали одним из этапов политической атаки на президента Радева, который резко критикует правительство Бойко Борисова".

Дамиан Воденитчаров, журналист Euronews, сообщает из столицы Болгарии: "Шестой день протестов завершился призывами к общенациональной забастовке. При этом требования тех, кто вышел на улицы Софии, носят главным образом не экономический, а политический характер".

В среду оппозиция намерена внести в парламент предложение о вотуме недоверия правительству