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США

Статую правителя русских владений на Аляске уберут из центра Ситки

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 Марика Димитриади
Статую правителя русских владений на Аляске уберут из центра Ситки
Авторское право  Chris Miller/AP2008
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Статую правителя русских владений на Аляске Александра Баранова уберут из центра Ситки и переместят в городской исторический музей.

Памятник, созданный скульптором Джоаном Багби-Джексоном, подарила муниципалитету одна из местных семей в 1989 году. С тех пор статуя стояла в парке перед зданием общественного центра Harrigan Centennial Hall на берегу океана.

До 1867 года, то есть до того, как Российская империя продала Аляску Соединенным Штатам, Ситка называлась Ново-Архангельском и была столицей русский владений в Северной Америке. Город расположен на территории, которую раньше заселяли представители коренного народа этого района Аляски – тлинкиты.

Как отмечается в тексте одобренной в среду резолюции, Баранов "осуществлял непосредственный надзор за порабощением тлинкитов и алеутов для охоты на млекопитающих".

По версии авторов резолюции, при Баранове нарушались законы коренных народов, их представители подвергались жестокому обращению. Это якобы "часто оправдывалось теорией расового и культурного превосходства". В документе утверждается, что все это "причиняет боль коренным народам и по сей день".

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