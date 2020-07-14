Великобритания запретит Huawei

Великобритания не просто отказывается от оборудования китайской компании Huawei, но и намерена сделать нелегальным использование её продукции для развёртывания сетей 5G. С таким заявлением выступили в правительстве королевства.

Лондон ещё в январе был готов работать с китайцами, но теперь присоединился к США: Вашингтон обвиняет Huawei в шпионаже и ввёл против компании санкции.

Оливер Дауден, министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании:

"Лучший способ обезопасить наши сети — отказ операторов от использования оборудования Huawei для развертывания сетей 5G в Великобритании. Таким образом, с конца этого года британским операторам будет запрещено закупать оборудование 5G у Huawei, а как только законопроект будет одобрен, такие сделки станут незаконными".

Накануне глава корпорации "Бритиш телеком" предостерегал правительство, что угрозой безопасности станет как раз отказ от китайского оборудования, которое в значительных объёмах уже установлено в королевстве.

Среди других европейских стран, присоединившихся к бойкоту — Чехия, Польша и Греция. Франция с Италией занимают нейтральную позицию, Берлин же решительно встал на сторону Китая, своего ключевого торгового партнёра.

На этом фоне сам "Хуавэй" отчитался об очень успешном втором квартале, несмотря на санкции и коронакризис. Прибыль оказалась на 13% выше, чем за тот же период прошлого года. Компания заняла первое место в мире по производству смартфонов, опередив "Самсунг".