Анджей Дуда: победа на фоне раскола

Действующий президент Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок, опередив соперника всего на 2% голосов.

Глава государства активно поддерживает курс правящей партии "Право и справедливость", а значит, что за ближайшие три года — до парламентских выборов — политика Польши не изменится. Этот курс критики называют авторитарным и ультраконсервативным.

Переизбранный президент надеется восстановить единство нации:

"Я глубоко верю, что мы можем подать друг другу руки, тёплые ладони крепкого сердечного пожатия".

Но результаты второго тура президентских выборов — 51% против 49% — отражают глубокий раскол в польском обществе:

"Евросоюз относится к Польше как к стране второго сорта. Но у нас есть собственная конституция, которая важнее, чем законы из Брюсселя".

"Я на самом деле надеялась, что мы вернёмся к демократии, а теперь нас ждут ещё пять лет этого вот авторитаризма и тирании", — говорят люди на улицах Варшавы.

Курс нынешнего польского руководства, судебная реформа и давление на средства массовой информации вызывают резкую критику не только внутри страны, но и в Брюсселе.

Проигравший соперник — мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представитель "Гражданской платформы", заявляет, что столь неуверенная победа правящей партии даёт оппозиции надежду на успех в будущем:

"Хочу всех заверит, что мы продолжим борьбу, это был лишь ещё один этап нашей борьбы. Наша задача — вырвать страну из рук одной партии, и рано или поздно мы этого добьёмся".

Политологи при этом считают, что многие поляки устали от 15-летнего противостояния "Права и справедливости" и "Гражданской платформы" и хотят видеть на экранах новые лица. Свидетельство тому — довольно заметные результаты "альтернативных" политиков в первом туре выборов.