Гранд-Опера чествует медиков

Парижская Гранд-Опера приоткрылась - всего на два дня, как сообщает AFP.

Со стороны музыкантов это жест, наполненный солидарностью - в знаменитом зале присутствовали медики, сражавшиеся с COVID-19, и насыщенный символикой - концерт, в котором прозвучала и увертюра к "Свадьбе Фигаро", прошел накануне Дня взятия Бастилии.

В зале заметили и Розлин Башло, министра культуры, фармацевта по профессии, но меломанки по призванию и автор работ по истории оперного искусства.

Приглашены были и те, кто на протяжении десятилетий были верными слушателями парижской Опера Гарнье.

"У меня абонемент в оперу последние 40 лет, хорошо, что меня пригласили тоже. Это был замечательный концерт в честь наших медиков".

В день же самого национального праздника оперный труппа и оркестранты дадут традиционный концерт у подножия Эйфелевой башни, зрители, правда, смогут наслаждаться музыкой лишь в телетрансляции, шоу пройдет без публики.