Гранд-Опера чествует медиков

Парижская Гранд-Опера приоткрылась - всего на два дня, как сообщает AFP.
Со стороны музыкантов это жест, наполненный солидарностью - в знаменитом зале присутствовали медики, сражавшиеся с COVID-19, и насыщенный символикой - концерт, в котором прозвучала и увертюра к "Свадьбе Фигаро", прошел накануне Дня взятия Бастилии.
В зале заметили и Розлин Башло, министра культуры, фармацевта по профессии, но меломанки по призванию и автор работ по истории оперного искусства.
Приглашены были и те, кто на протяжении десятилетий были верными слушателями парижской Опера Гарнье.
"У меня абонемент в оперу последние 40 лет, хорошо, что меня пригласили тоже. Это был замечательный концерт в честь наших медиков".
В день же самого национального праздника оперный труппа и оркестранты дадут традиционный концерт у подножия Эйфелевой башни, зрители, правда, смогут наслаждаться музыкой лишь в телетрансляции, шоу пройдет без публики.