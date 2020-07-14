Мини-парад в честь взятия Бастилии

Врачи и медсёстры в белых халатах стали гостями мини-парада в Париже в честь Дня взятия Бастилии. Впервые за многие десятилетия торжественную церемонию перенесли с Елисейских полей на площадь Согласия.

Прибывший к месту построения президент республики приветствовал военных и медиков, проявивших самоотверженность в борьбе с эпидемией, а также главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, министров здравоохранения Австрии, Германии, Люксембурга и Швейцарии, которые приняли в своих больницах французских пациентов с Covid-19.

Перед трибунами прошли парадные расчеты 33 подразделений сухопутных сил, в том числе отдельного Медицинского полка. Общее число участников в этом году было вдвое меньше обычного - 2 195 человек. Затем парижское небо окрасилось в цвета французского флага: в воздушной части парада приняли участие 52 боевых самолета и 18 вертолетов.

Накануне власти большинства французских коммун в целях предосторожности отменили

традиционные праздничные фейерверки. В Париже салют состоялся, но доступ публики к Эйфелевой башне и площади Трокадеро перекрыли. Традиционный концерт ведущих исполнителей классической музыки на Марсовом поле посмотреть в этом году можно было только по телевидению или в интернет.