Коронавирус: враг номер 1

Вторая волна эпидемии в Сербии - реанимации переполнены, а протестующие обвиняют президента страны в том, что он, слишком рано сняв изоляционные меры с тем, чтобы провести выборы, был намерен вновь ввести карантин. Глава государства, как полагают манифестанты, действовал, исходя не из соображений благополучия граждан, а руководствуясь лишь политической целесообразностью. Власти тем временем призывают к сознательности.

Ана Брнабич, премьер-министр Сербии, подчеркнула: "Нужно нам всем, всем гражданам Сербии понять, что ситуация чрезвычайно серьезна, и те усилия, которые совершит каждый, пойдут на благо всему социуму, и это поможет нашей системе здравоохранения справиться с текущим кризисом".

От Греции до Португалии правительства стран-членов ЕС стремятся совладать со второй волной заражений, вводя на этот раз локальные ограничения.

Как, к примеру, это было сделано в Лиссабоне, где часть городских районов останется пока в карантине, объявленном еще 2 недели назад.

В Лиссабоне комендантский час для кафе и ресторанов был введен еще 2 недели назад: заведения закрываются в 20:00 вечера Armando Franca/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Каталонский суд принял решение, что вновь введенный региональными властями карантин в городе Льейде не входит в их прерогативу и относится исключительно к компетенции центральной власти.

Жители Льейды прямо говорят, что растеряны: "Мы пребываем в неопределенности. Неизвестно, к чьим словам прислушиваться, и чьи решения выполнять, власти звучат вразнобой, никто не знает ни что делать, ни как делать, ни как поступать".

В Каталонии речь идет об изоляции, которая касается примерно 160 тысяч жителей этой области иберийского королевства.

Греция, которая, с одной стороны, старается спасти туристическую индустрию, приглашая провести отпуск на своих пляжах, и, с другой, вынуждена вводить жесткие меры контроля, прежде всего на границах республики, чтобы не допустить массовых заражений в разгар лета.

Греция, видя, что надвигается вторая волна заражений, ввела обязательные тесты на вирусоносительство на своих границах Giannis Papanikos/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Во Франции власти объявили - речь идет о главе правительства и министре здравоохранения, что изучают вопрос о введении обязательного ношения маски за пределами жилища, в закрытых помещениях, включая торговые центры, кинотеатры и так далее. Как это будет сочетаться с сезоном отпуском, который официально стартует на этой неделе, они пока не разъяснили.