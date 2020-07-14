Председатель парламента Каталонии обвиняет Мадрид в слежке

Председатель парламента Каталонии требует открыть официальное расследование дела о шпионаже, жертвой которого стал он сам. По мнению Рожера Торрена, центральные власти Испании устроили за ним слежку при помощи установленного на его смартфоне израильского вредоносного программного обеспечения Pegasus, приобрести которое могут только национальные праивтельства для борьбы с преступностью и терроризмом. Злоумышленники воспользовались брешью в системе безопасности мессенджера WhatsApp.

"Нарушены мои права на неприкосновенность частной жизни, на тайну переписки и телефонных переговоров, на подготовку политического проекта без угрозы незаконного вмешательства. Главное же, о чем свидетельствует произошедшее, так это о том, что ведется целенаправленная борьба с идеями независимости", - заявил он.

Злоумышленники подключились к микрофону и видеокамере смартфона чиновника, получили доступ к информации о его местоположении, сообщениям и электронной почте.

По данным изданий El País и The Guardian, всего три известных сторонника за независимость автономного сообщества стали жертвой атаки весной 2019 года. В это время Торрен давал свидетельские показания в Верховном суде по делу каталонских сепаратистов. Его предшественница на посту председателя регионального парламента была приговорена к 11 с половиной годам тюремного заключения за посдстрекательство к мятежу.