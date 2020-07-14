Канары: отпуск в масках

Канарские острова начинают принимают первых зарубежных туристов. Для того, чтобы провести здесь отпуск, не нужно проходить карантин или проходить тесты - чтобы гарантировать безопасность на курортах, адаптируется местный сектор туризма.

Ношение масок, контроль температуры, социальная дистанция - за соблюдением санитарных мер в отелях и общественных местах следят очень строго. И отдыхающие это ценят:

- Тут всё прекрасно! В отеле чувствуешь себя в безопасности, самое время посетить эти места.

- Все очень хорошо организовано, так что да, я чувствую себя здесь в безопасности.

В этот летний сезон лишь половина отелей на Канарских островах открывают свои двери. Baobab Resort стал принимать туристов несколько дней тому назад. Но работает он не в полную силу, чтобы гарантировать предписанную социальную дистанцию для посетителей: 50% комнат не сдаются.

Энрике Монтес, директор отеля Baobab Resort:

- Это даёт возможность хоть как-то оживить туристическую активность. На данный момент для нас экономические показатели не приоритетны, жизненно важно сейчас соблюдать меры безопасности. Вот над чем мы работаем сейчас.

Карантин, введённый на острове, затронул 290 000 работников и половину предприятий этого региона. Пабло Эрнандес только что вернулся на работу в магазин после нескольких месяцев так называемого временного увольнения.

- Я ожидал худшего, - говорит он, - но мы видим, что клиенты постепенно возвращаются. Мы, конечно, видим и то, что страх пока не побеждён, но мы продолжаем работать, соблюдая все предписания. Что ещё остаётся делать?

Ущерб, причинённый Испании эпидемией коронавируса, может превысить в этом году 83 млрд евро. По прогнозам Всемирной туристической организации, испанский сектор туризма потеряет 70% своих обычных доходов. Генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили убеждён, что сейчас угроза новых вспышек COVID-19 сведена до минимума:

"Существует меньше рисков для массового заражения отдыхающих, потому что контроль сейчас очень строгий, да и люди, туристы, ведут себя намного ответственнее, соблюдают меры безопасности. Этот год будет очень тяжелым, но мы с оптимизмом смотрим в будущее и надеемся, что туризм выстоит. Всё может очень быстро восстановиться, и в долгосрочной перспективе мы вернёмся к нормальной жизни", - говорит Пололикашвили.

Для островов, живущих в основном за счёт туризма, бесперебойная работа воздушного транспорта необходима. Но в настоящее время выполняются лишь 30% обычных рейсов на Канары..

Кристина Хинер, Euronews:

"Сектор туризма ждет решений, которые будут приняты на следующем Европейском совете по планам восстановления. Ожидается, что Брюссель предоставит важные средства этому сектору, особенно периферийным регионам, таким, как Канарские острова".