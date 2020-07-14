Бабарико и Цепкало отказано в регистрации кандидатами в президенты - Избирком Беларуси

Центральная избирательная комиссия республики Беларусь отказала Виктору Бабарико в регистрации в качестве кандидата в президенты. По словам главы избиркомы Лидии Ермошиной, следствие установило, что доходы бизнесмена выводились в Латвию, Великобританию и другие страны. Помимо этого, в налоговой декларации Бабарико не указано более 500 тысяч долларов.

"Я могу только пошутить, что взятки в налоговой декларации не отражаются. За это нельзя винить", - добавила Ермошина.

Глава ЦИК также сообщила, что Госконтроль располагает "достоверными сведениями о фактах использования Бабарико иностранной финансовой помощи".

Виктор Бабарико считался главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах, которые пройдут 9 августа. Он был задержан в середине июня.

Председатель комитета Госконтроля Иван Тертель заявил тогда, что Бабарико "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов".

Сам Бабарико говорил, что "нынешняя внутренняя обстановка в республике чрезвычайно далека от стандартов, принятых в цивилизованном мире".

Незадолго до ареста в интервью нашему каналу бизнесмен заявил:

"Если это произойдет [если меня не зарегистрируют], власть опять покажет, что она настолько напугана, что она даже не собирается соревноваться или как-то спрашивать волю народа. Я не думаю, что предвыборный процесс пойдёт по такому курсу. У нас есть группа, у нас есть подписи, у меня будут все необходимые документы. Формальных оснований (для отказа) нет, кроме произвола. Но это тогда будет демонстрация всему миру, а самое главное — белорусскому народу — страха перед людьми. Я не знаю тогда, что будет говорить белорусский народ по этому поводу".

Избирком также отказал в регистрации Валерию Цепкало.

Светлана Тихановская была утверждена кандидатом в президенты, несмотря на "существенную ошибку" с домом.

Были также зарегистрированы действующий президент Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Сергей Черечня и Анна Канопацкая.