День взятия Бастилии в фотографиях: как изменился праздник за последние сто лет

День взятия Бастилии, главный национальный праздник Франции, который отмечают 14 июля, уходит корнями в Великую французскую революцию, завершившуюся штурмом знаменитой тюрьмы-крепости в 1789 году. В этот день в Париже проходит военный парад, по всей стране организуют фейерверки, французы устраивают массовые гуляния.
В этом году в связи с пандемией коронавируса большинство мероприятий в стране было отменено. На архивных фото празднования Дня взятия Бастилии с 1919 года и до наших дней видно, как за сто лет изменилась французская политика, жизнь и даже мода.
1919