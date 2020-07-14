Москва призывает Баку и Ереван к сдержанности

Обстановка на армяно-азербайджанской границе остается напряженной. В Баку заявляют о жертвах среди мирного населения: в результате артиллерийского обстрела погиб житель села Агдам Товузского района. Смертельные ранения получили два армянских офицера.

ООН и Москва призывают соседние государства к сдержанности.

"Мы глубоко обеспокоены в связи с перестрелки на границе, призываем обе стороны к сдержанности и к соблюдению их обязательств в рамках режима прекращения огня. Россия готова оказывать свои посреднические усилия", - заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации.

Ситуация на границе обострилась 12 июля. Ереван и Баку обвиняют друг друга в провокациях: до сих пор не ясно, кто стрелял первым. По последним данным, в результате столкновений погибли четверо азербайджанских военнослужащих, четверо ранены. С армянской стороны, кроме погибших офицеров, еще нескольких легкораненых полицейских и солдат.