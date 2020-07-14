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мир

Москва призывает Баку и Ереван к сдержанности

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 Мария Горковская
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Smoke from the explosions of the shelling by Armenian forces in the Tovuz region of Azerbaijan.
Smoke from the explosions of the shelling by Armenian forces in the Tovuz region of Azerbaijan.   -   Авторское право  AP/Armenian Defense Ministry Press Service
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Обстановка на армяно-азербайджанской границе остается напряженной. В Баку заявляют о жертвах среди мирного населения: в результате артиллерийского обстрела погиб житель села Агдам Товузского района. Смертельные ранения получили два армянских офицера.

ООН и Москва призывают соседние государства к сдержанности.

"Мы глубоко обеспокоены в связи с перестрелки на границе, призываем обе стороны к сдержанности и к соблюдению их обязательств в рамках режима прекращения огня. Россия готова оказывать свои посреднические усилия", - заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации.

Ситуация на границе обострилась 12 июля. Ереван и Баку обвиняют друг друга в провокациях: до сих пор не ясно, кто стрелял первым. По последним данным, в результате столкновений погибли четверо азербайджанских военнослужащих, четверо ранены. С армянской стороны, кроме погибших офицеров, еще нескольких легкораненых полицейских и солдат.

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