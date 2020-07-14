Животные, которых "Аэрофлот" отказался брать на рейс, возвращаются домой

Животные, которых "Аэрофлот" отказался брать на рейс из Китая, возвращаются домой. 10 питомцев: кошки, собаки и хорек - летят грузовым рейсом из Шанхая. Еще несколько животных, как ожидается, прилетят в среду из Гуанчжоу.

"Я уже потеряла надежду. Столько было неудачных попыток, что пока сегодня не взлетел самолет, я, наверное, еще не осознавала, что он правда прилетит. А потом уже слезы счастья: наконец-то он будет дома", - говорит хозяйка пса по имени Амур Елизавета Иванова.

Девушка рассказала, что за возвращение домашнего любимца она заплатила 75 долларов, но это стандартная цена за перевозку животных на рейсах "Аэрофлота".

Вернуть питомцев удалось благодаря помощи проекта #СвоихНеБросаем и МИДа РФ.

"На прошлой неделе наши волонтеры связались с хозяевами, спросили, что произошло, попросили собрать доказательства того, что это животные не для продажи, а домашние. Наши активисты собрали фотографии хозяев с животными. Да и по отношению людей было понятно: некоторые даже летят специально в Москву из других регионов, чтобы встретить своих животных", - рассказывает координатор проекта #СвоихНеБросаем Валерий Горюханов.

Скандал разразился на прошлой неделе, когда "Аэрофлот" отказался брать животных на рейс из Шанхая. Официальный представитель авиакомпании Михаил Демин тогда заявил, что 39 пассажиров пытались провезти 71 животное, и перевозчик увидел в этом признаки контрабанды.

В итоге на рейс Шанхай - Москва были приняты 14 переносок. "Авиакомпании во всем мире требуют предварительного уведомления о перевозке животных, бронирования и подтверждения такой перевозки питомцев", — отметил Демин, подчеркнув, что пассажиры эвакуационного рейса не выполнили данное условие.

Фото Елизаветы Ивановой

Однако, по словам директора НКО United Love Rescue Анны Рысевой, ситуация была иной: "Нам говорили по телефону (колл-центра «Аэрофлота»), что мы не можем забронировать места для животных на эвакуационный рейс, но "вы не волнуйтесь, все улетят". А оказалось, что рейс наполовину коммерческий, и там были правила как по коммерческому рейсу – не больше восьми животных в багаже".

Разлука длиною в полгода

Елизавета Иванова рассказала, что не видела Амура уже полгода. На Новый год она вместе с супругом, гражданином России, поехала домой на Украину. Амура они оставили на попечение друзьям, у которых своя гостиница для животных.

Через несколько недель Китай закрыл границы. Елизавета не смогла вернуться в КНР, поскольку у нее студенческая виза. За Амуром должен был поехать супруг, у которого есть бизнес-виза, но из-за отмены рейсов он смог прилететь в Китай только в марте. После этого он несколько месяцев пытался вернуться обратно.

В итоге сесть на самолет ему удалось только в начале июля. Сейчас супруг Елизаветы находится на обсервации в Новосибирске, сама девушка - в Киеве, а Амур прилетит в Москву. Елизавета надеется, что через неделю-другую они уже смогут, наконец, увидеть друг друга.