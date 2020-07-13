Ивану Сафронову предъявлены официальные обвинения

Советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову официально предъявлено обвинение в государственной измене. Бывший журналист своей вины не признаёт. Адвокаты при этом отметили, что пока в деле "не хватает конкретики", и после конкретизации обвинений их подзащитный будет готов ответить на вопросы.

Поддержать коллегу к зданию СИЗО "Лефортово" в Москве пришли журналисты, в том числе из кремлёвского пула. Несколько человек были задержаны полицией.

Сам обвиняемый считает, что дело связано с его профессиональной деятельностью: до "Роскосмоса" он работал в изданиях "Коммерсантъ" и "Ведомости", где писал на тему оборонно-промышленного комплекса. В то же время его адвокат заявил, что ФСБ в публикациях того периода признаков разглашения гостайны не нашла.

Сафронов был задержан 7 июля и в тот же день арестован на два месяца. По данным ФСБ, в 2012 году журналист был завербован чешской спецслужбой, а в 2017-м передавал за рубеж секретную информацию о поставках оружия и действиях России в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем сведений, по данным следствия, были Соединённые Штаты.