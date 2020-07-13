У "Норникеля" снова произошла утечка, введен режим ЧС

В поселке на Таймыре введен режим чрезвычайной ситуации после разлива более 44 тонн авиационного топлива. По данным агентства ТАСС, которое ссылается на администрацию района, керосин попал в озеро площадью 600 квадратных метров. Эту информацию Euronews подтвердили и в “Норильсктрансгазе” (дочерняя компания "Норникеля").

“Как и писали, топливо попало в безымянное озеро, оно небольшое. Его даже озером не назовешь, это какой-то водоем. Тут же все локализовали, там нет ничего живого в этом небольшом водоемчике. Распространения нет. В реку Большая Хета ничего не попало”, - заявила начальник отдела по социальному развитию, спорту и связям с общественностью компании “Норильсктрансгаз” Елена Ананикьян.

Инцидент произошел 12 июля в результате разгерметизации трубы, инцидент продолжался около 15 минут.

В ликвидации последствий аварии участвуют более 100 человек (сотрудники “Норильсктрансгаза”, спасатели, морские спасатели и работники других организаций).

Следственный комитет по Красноярскому краю и республике Хакасия возбудил уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

По данным СК, разлив произошел при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард. В результате горючее вытекло на вертолетную площадку и прилегающую к ней территорию.

"Компании фактически эксплуатируют советскую инфраструктуру"

Как считает руководитель энергетической программы российского отделения Greenpeace Владимир Чупров, сейчас самое главное для России - это говорить не о количестве аварий, а о том, как их предупредить.

“У нас каждый год около 10 тысяч нефтяных разливов только официально, по данным самих нефтяных компаний. Это минимум, потому что многие разливы компании просто прячут. Причина в основном в том, что эта инфраструктура опасных промышленных объектов находится в ужасном состоянии, она выработала свой ресурс. Если труба лежит, то ее можно эксплуатировать 20 лет, у каждой трубы, котла или задвижки есть паспорт. Через 20 лет их надо менять. У нас сейчас такой инфраструктуры - 70 процентов. Компании фактически эксплуатируют советскую инфраструктуру, чтобы экономить на капитальных вложениях и получать сверхприбыль”.

Это уже вторая экологическая авария за последние два месяца, связанная с “Норникелем”. 29 мая из резервуара норильской ТЭЦ-3 вылилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива, попавшего в реки Далдыкан и Амбарная, концентрация вредных веществ в воде превысила норму в десятки тысяч раз. Роспотребнадзор оценил ущерб от аварии в более чем 147 миллиардов рублей.

Было возбуждено четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей ТЭЦ и начальник цеха, обвинение в халатности предъявлено мэру Норильска Ринату Ахметчину. Инцидент объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.