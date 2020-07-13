Российская вакцина может появиться в августе

В России с понедельника — новый этап ослабления ограничительных мер. В столице теперь можно не носить маску и перчатки на улице, хотя в транспорте и магазинах они пока остаются обязательными.

В Москве образовательные заведения могут вновь вернуться к очной форме обучения, если такое решение примет администрация вуза или школы, снова откроются парки, аттракционы, кружки и секции, детские лагеря отдыха и даже дискотеки, но с условием, что число посетителей не превысит половину от максимума.

В Санкт-Петербурге метро возвращается к докоронавирусному графику работы, а на Неве возобновляются рейсы экскурсионных судов.

На этом фоне объявлено о том, что первая российская вакцина от коронавируса может поступить в больницы уже в августе. Разработанный российскими учёными (НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи) препарат успешно завершил первую фазу испытаний в двух московских больницах. В случае успеха на дальнейших этапах, развернуть массовое производство рассчитывают в сентябре. В минздраве обещают, что прививка будет добровольной.