Пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего

В результате крупного пожара на борту корабля ВМС США, пришвартованного на военной базе в Сан-Диего, пострадал по меньшей мере 21 человек.

Среди них 17 моряков и четверо гражданских лиц. Раненые были доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает. На борту десантно-штурмового корабля Bonhomme Richard в момент пожара находилось около 200 человек.

Пожарные не исключают, что возгорание могло возникнуть на стапель-палубе, предназначенной для погрузки, перевозки и спуска на воду катеров.

ЧП произошло утром в воскресенье. По словам властей, пожару предшествовал взрыв. Его причины выясняются. Судно проходило на базе в Сан-Диего плановое техническое обслуживание.

По данным Тихоокеанского флота США, на горящем корабле находится несколько тонн топлива, его тушение может занять несколько дней.