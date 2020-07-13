Следствие предъявило Сафронову обвинение в госизмене

Следствие предъявило советнику главы "Роскосмоса" и бывшему журналисту Ивану Сафронову официальные обвинения в госизмене. По информации адвоката Ивана Павлова, своей вины он не признал. "Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Не ясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время", - добавил Павлов.

Адвокат также сообщил, что в тексте обвинения нет информации и о том, получал ли он за секретные сведения вознаграждение. "Уникальность дела Ивана Сафронова в том, что защите и суду не были представлены улики, которые бы свидетельствовали, что Иван действительно что-то совершил. Сейчас было предъявлено обвинение. В тексте постановления не содержится ни данных о том, получил ли Сафронов материальное вознаграждение от чешской спецслужбы. Нет также данных о том, что именно он передал, когда это произошло, какой-либо другой конкретики", - сказал Павлов.

Ранее в поддержку Сафронова выступили журналисты кремлевского пула. У СИЗО "Лефортово" собрались его сторонники, несколько человек были задержаны.

Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ утром 7 июля. В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца по делу о госизмене. По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 и в 2017 передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает свою вину, считая что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. До работы в "Роскосмосе" Сафронов был сотрудником изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости", где он специализировался на теме оборонно-промышленного комплекса.