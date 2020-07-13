Сафронов ждёт обвинения

Бывшему журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей", а ныне советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову в понедельник должны быть предъявлены обвинения по делу о государственной измене. ФСБ подозревает его в передаче информации спецслужбам Чехии о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку.

Сафронов был задержан 7 июля, и в тот же день арестован Лефортовским судом на два месяца. Защита бывшего журналиста уже обжаловала его арест.

Своей версией происходящего с нами поделился бывший главный редактор "Коммерсанта" Михаил Михайлин.

— Дело против Ивана может быть местью?

Михаил Михайлин: "Иван писал не о земледелии и не о животноводстве. И даже не о бизнесе, который с этим связан. Он писал конкретные вещи про военно-стратегическое сотрудничество России и других стран, про Роскосмос. Может быть кому-то когда-то где-то он перешел дорогу. Дело касается 2017 года, если я правильно понимаю логику обвинения. Иван, как я читал, якобы был завербован в 2012 году, а собственно говоря факт передачи каких то материалов каким то образом состоялся в 2017 году. А пять лет он что ничего не передавал? Зачем нужен агент, который никому ничего не передает?

— Журналистское сообщество сейчас говорит, что это сигнал, Вы согласны?

Михайил Михайлин: "Это – не сигнал, это – тенденция. Это факт жизни журналиста в России. Что да, в любую секунду такое с тобой может произойти".

По словам Кремля, дело Сафронова не связано и с его журналистской деятельностью. Как отметили в Роскосмосе, задержание советника гендиректора не касается его текущей работы в госкорпорации.

В суде Сафронов заявил, что вину не признает и отказался давать показания на допросе.

На акции в поддержку Сафронова у здания ФСБ в день его ареста задержаны больше 25 человек, большинство из которых журналисты. Петиция "Новой газеты" за проведение честного и открытого процесса над журналистом Иваном Сафроновым собрала уже более 55 тысяч подписей.