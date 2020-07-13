Несмотря на вторую волну коронавируса Северная Македония готовится к досрочным парламентским выборам. Голосование должно было состояться еще в апреле, но из-за пандемии его перенесли на 15 июля. Главной темой предвыборной кампании стала евроинтеграция. Правящие социал-демократы верят в то, что заключенное ими с Грецией Преспанское соглашение не только помогло разрешить многолетний спор с Афинами о названии бывшей югославской республики, но и открыть Скопье путь в ЕС.

"Наш выбор, выбор коалиции "Мы можем", - не останавливаться на достигнутом, оттолкнуться от того, чего удалось добиться - порой чудом - за последние два года, и двигаться дальше. Надо решать важнейшие проблемы и проводить европейские реформы", - говорит кандидат от СДСМ Никола Димитров.

Главная соперники социал-демократов из Внутренней македонской революционной организации — Демократической партии за македонское национальное единство - считают, что Преспанское соглашение, наоборот, нанесло ущерб интересам страны. Оппозиция обещает пересмотреть достигнутые договоренности.

"Две трети депутатов должны проголосовать за изменение конституции. Если нам удастся заручиться поддержкой парлментского большинства, мы выполним обещание", - говорит Александар Николовски, кандидат от ВМРО — ДПМНЕ.

Социал-демократы предупреждают: подобные шаги разобьют надежды граждан на вступление республики в ЕС в ближайшем будущем.

"Наши политические оппоненты живут прошлым, упирают на национализм, а ведь это пустышка, - считает Димитров. - Они заявляют, что откажутся от соглашения, но при этом не желают обсуждать такие важнейшие темы, как верховенство права и правосудие".

В оппозиции самой серьезной помехой для проведения реформ, необходимых для евроинтеграции, считают самих же социал-демократов.

"Мы никак не можем начать переговоры о членстве в Евросоюзе. За последнее время столько проволочек. Девять лет мы решали спор о переименовании страны, добивались того, чтобы Греция сняла вето на наше вступление в ЕС. Но вот уже три года дело никак не сдвинется с мертвой точки", - отмечает Николовски.

Борян Йовановски, Euronews: "2 июля Европейская комиссия представила проект рамочных условий ведения переговоров и потребовала от страны укрепления верховенства права. 15 июля 1 млн 800 тысяч избирателей решат, кто же сможет более эффективно выполнять требования ЕС.