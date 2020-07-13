Бергамо: новые иски против властей

В Италии родственники людей, скончавшихся от коронавируса, подают в прокуратуру Бергамо 100 новых исков против правительства и региональных властей, обвиняя их в принятии недостаточных мер, а также в халатности во время пандемии COVID-19, что повлекло множество смертей. Это вторая серия официальных жалоб группы "Мы осуждаем", которая в прошлом месяце подала 50 исков.

Ее адвокаты также направляют письмо в Еврокомиссию и Европейский суд по правам человека с просьбой проконтролировать расследование. По их словам, возможные нарушения властей можно также потенциально рассматривать как преступления против человечности.

Стефано Фуско, движение "Мы осуждаем": "Если вы спросите людей здесь, в Бергамо, они все подтвердят, что самой большой проблемой было слишком позднее создание красной зоны и введение карантина. Вирус был обнаружен 23 февраля, но карантин во всем регионе был введен лишь 8 марта. То есть около двух недель зараженные могли свободно передвигаться, ходить на работу и в рестораны, и они, вероятно, заразили тысячи людей. Мы видим результаты этого".

Активистское движение "Мы осуждаем" начало свою деятельность в соцсетях в марте. Его создатель Лука Фуско потерял из-за коронавируса отца в Бергамо. Его семье, как многим другим, было отказано в похоронах.

Сабрина Григис, дочь жертвы коронавируса: "Мы ждем, чтобы те, кто допустил ошибки, заплатили за это. Мой отец не заслуживал такого конца. Он умирал в полном одиночестве. В течение 15 дней никто из членов нашей семьи не смог его увидеть. Мы не могли его слышать, не могли находиться рядом с ним и поддержать в те трагические для него моменты. А он рассчитывал на нас. И пусть те, кто допустил ошибки, ответят за все”.

Особое внимание движение уделяет тому, было ли решение не вводить карантин сразу преднамеренным, чтобы избежать политических последствий в трех крупных индустриальных городах на севере Италии. По этому вопросу уже был допрошен премьер-министр страны Джузеппе Конте, а также члены регионального правительства Ломбардии, которые решительно защищали свои действия по борьбе с пандемией.