Лидеры ЕС сверяют часы перед саммитом

Удастся ли на саммите ЕС, который соберётся на этой неделе, договориться о создании фонда в 750 млрд евро для восстановления европейских стран от последствий пандемии? Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что этот вопрос остаётся открытым из-за сопротивления со стороны некоторых государств-членов.

Принимая в понедельник в Берлине премьер-министра Италии Джузеппе Конте, Меркель сказала, что для решения беспрецедентной проблемы нужен внушительный фонд, и сокращать его нельзя.

_ - В пятницу мы обсудим пути достижения всеобщего соглашения. У нас позиции всё ещё расходятся. Я не могу сказать, достигнем ли мы соглашения в пятницу, но эта встреча будет в любом случае полезна для Европы,_ - сказала госпожа канцлер.

О европейском пакте восстановления говорили в понедельник не только в Брелине. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принимал своих коллег из Португалии и Испании - Антониу Кошту и Педро Санчеса.

Все трое сошлись во мнении, что предстоят тяжёлые переговоры, но в остальном их позиции разошлись. Так, Рютте намерен требовать уменьшения объема плана восстановления и бюджета, а также ужесточения условий доступа к помощи.

После встречи журналисты обступили Рютте.

- Мы должны найти решение, - сказал он

- Вы надеетесь, что будет решение?

- Да, я надеюсь, очень надеюсь.

- Его трудно будет найти?

- Да, нелегко. Но это политика, а в ней всё непросто.

Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию в своей истории. В конце мая Еврокомиссия представила предложения по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы, а также проект создания фонда восстановления в 750 млрд евро для борьбы с кризисом.