Анджей Дуда победил, но с минимальным разрывом

Действующий президент Польши Анджей Дуда с минимальным перевесом побеждает на выборах главы государства: по итогам состоявшегося в воскресенье второго тура он получает чуть более 51% голосов. Его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский набирает чуть меньше 49%.

Такие данные подтверждает центризбирком страны. Эти результаты пока неофициальные — не обработаны протоколы ещё нескольких участков, в том числе за рубежом — но оставшиеся бюллетени, как подчёркивает польский ЦИК, уже не повлияют на исход голосования.

Разрыв между кандидатами настолько мал, что минувшей ночью ни один из них не решился объявить себя победителем. Явка избирателей, по предварительным официальным данным, превысила 68%: ЦИК заявляет, что это рекорд в XXI веке, несмотря на сезон отпусков и коронавирус.