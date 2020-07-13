Анджей Дуда победил на президентских выборах с перевесом в 1% голосов

Действующий президент Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок. По данным Государственной избирательной комиссии, за выдвиженца правящей партии "Право и справедливость" проголосовали чуть более 51% избирателей, за его соперника - кандидата от оппозиционной "Гражданской платформы" Рафала Тшасковского - менее 49%. Явка составила 68%.

"Анджей Дуда возвращается в варшавский президентский дворец еще на пять лет. Ему предстоит руководить Польшей, единства в которой все меньше. Мнения в обществе разделились по поводу отношений с Брюсселем, прав ЛГБТ-сообщества, роли церкви. Как это часто бывает в сегодняшней Европе, город противостоит деревне", - отмечает Даррен Маккафри, корреспондент Euronews.

Дуда и его сторонники добились полного доминирования на польской политической сцене на ближайшие три года, отмечает Войцех Пшибыльский, главный редактор Visegrad Insight: "Они могут продолжить судебную реформу, дальше менять законы о СМИ, нападать на независимые администрации, местные власти, неправительственные организации. Вряд ли все останется, как есть. Думаю, они будут двигаться вперед, и очень быстрыми шагами".

Некоторые эксперты опасаются, что это приведет к новым конфликтам с Евросоюзом. Петр Мацей Качиньский из Центра исследований международных отношений CSM говорит: "Три темы стоят особенно остро. Во-первых, принцип верховенства права. От его соблюдения напрямую зависит будущее членства Польши в ЕС. Во-вторых, это вопрос климатических изменений и перехода на "зеленую" энергию. Наконец, это последствия пандемии коронавируса. Мы пострадали не так сильно, экономический кризис в некоторых других странах посерьезней, у нас безработица растет меньшими темпами. А потому Польшу ждет непростой диалог с государствами Южной Европы".

Предвыборная кампания оказалась длительной и довольно жесткой. Поляки проголосовали за сохранение статус-кво. Но последствия этого решения для национальной политики будут ощутимы еще много лет