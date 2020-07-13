В ЮАР вводят комендантский час

Первые в Испании посткоронавирусные выборы прошли в Галисии и Стране Басков, несмотря на опасения ухудшения ситуации с коронавирусом. В обоих регионах около 400 человек не смогли прийти на участки: суд запретил людям с выявленным коронавирусом покидать дома. Им пришлось голосовать по почте или доверить своё право другим. Оппозиционные партии пытались опротестовать запрет, но власти поддержали решение судей.При этом власти регионов рассматривают возможность ввести обязательно ношение масок на улицах.

О таких же мерах заговорили во французской Ницце. Накануне в курортном городе состоялся уличный концерт, который посетили несколько тысяч человек, которые не соблюдали социальную дистанцию и не носили масок — при том, что уже больше недели назад власти Франции объявили о резком росте числа заражений.

В ряде штатов США ситуация также далека от нормализации. Так, во Флориде в воскресенье был побит антирекорд — более 15 тысяч новых случаев за сутки. В штате действует режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее, корпорация "Дисней" решила открыть там сразу два своих парка. К маскам прилагаются уши Микки-Мауса.

В ЮАР число подтверждённых случаев за минувшие две недели удвоилось и достигло 250 тысяч: это самый высокий показатель в Африке. С понедельника в стране вновь вводится комендантский час, запрет на продажу алкоголя и обязательное ношение масок. Однако общенациональный карантин решили не вводить: по мнению властей, это не поможет справиться с вирусом, но нанесёт непоправимый ущерб экономике.