МИД Турции выступил в поддержку Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана обнародовало видео, на котором, как сообщается, показан удар по армянскому опорному пункту на границе двух стран. В воскресенье в районе города Товуз произошло вооружённое столкновение и пока ситуация остаётся напряжённой.

В Баку сообщили, что потери за два дня достигли четырёх человек. В Ереване отмечают, что с армянской стороны потерь нет, 5 солдат и полицейских получили лёгкие ранения.

Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях. По азербайджанским данным, армянские вооружённые силы пытались провести атаку при поддержке артиллерии и авиации. В Армении утверждают, что попытку прорыва организовали азербайджанские войска.

В Москве высказали обеспокоенность происходящим, созвано экстренное заседание ОДКБ, в которую входит Армения. Турецкий МИД выступил с заявлением в поддержку позиции Азербайджана. В свою очередь, власти Армении обвиняют Анкару в дестабилизации региона.