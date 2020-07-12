Резолюция о гуманитарной помощи принята с пятой попытки

Совбез ООН с пятой за неделю попытки принял резолюцию о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии через один, наиболее важный, пропускной пункт на границе с Турцией.

Принятие документа с таким условием стало победой России, которая поддерживает правительство Сирии и настояла, что доставка гуманитарной помощи извне в северо-западный район, находящийся под контролем боевиков, должна быть ограничена одним КПП.

Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген заявил: "Мы все действуем по инструкции. Но когда представители Китая и России отправят отчеты своим властям, то скажите им, что посол Германии спросил, как эти люди смотрят на себя по утрам в зеркало, после того как дают указание отрезать от помощи 500 тысяч детей".

Наблюдатели из западных стран утверждают, из-за сокращения числа КПП от помощи в Сирии будут отрезаны в общей сложности 1,3 млн.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил: "Я хочу заверить вас, что Россия последовательно выступает в поддержку доставок гуманитарной помощи в Сирию, с уважением к суверенитету страны и ее территориальной целостности и при координации с законными властями. Этот вопрос нельзя политизировать. Но сегодня наши обсуждения сводятся к политике, а не к гуманитарной помощи. Я хочу, чтобы это все поняли".

Полянский также отметил, что Россия воздержалась при голосовании, потому что переговоры по резолюции были омрачены, по его словам, нерасторопностью, лицемерием и неуважением к установленным правилам Совбеза. На предыдущие проекты резолюции Россия и Китай наложили вето.