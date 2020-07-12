Лондон и Париж договорились о приграничном сотрудничестве

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель и ее французский коллега Жеральд Дарманен подписали новое соглашение о приграничном сотрудничестве и миграционной политике. Встреча прошла в Кале - не только важном транспортном центре и торговом узле, но и крупнейшем перевалочном пункте для нелегалов, стремящихся пересечь Ла-Манш.

В понедельник Патель расскажет, на каких условиях в страну будут пускать иностранцев после "Брексита". Речь пойдет о новой балльной системе, цель которой - ограничить приток неквалифицированной рабочей силы.

В воскресенье британское правительство заявило о том, что потратит свыше 780 млн евро на улучшение приграничной инфраструктуры в связи с выходом Соединенного Королевства из Таможенного союза ЕС. Средства пойдут на создание новых контрольно-пропускных пунктов и подготовку 500 дополнительных сотрудников.

"Модернизация необходима. Она будет содействовать торговле. Кроме того, более жесткий контроль, более безопасные границы - залог эффективной борьбы с организованной преступностью и другими угрозами. Потому мы увеличим количество сотрудников Службы пограничного контроля. Инвестиции же в разработку технологий помогут облегчить условия ведения бизнеса", - заявил министр Великобритании по особым поручениям Майкл Гоув.

Правительственные планы касаются внешних границ Англии, Шотландии и Уэльса. В Лондоне заявляют, что ситуация с Северной Ирландией прояснится до конца июля. Ранее Великобритания пообещала отложить введение таможенных проверок всех товаров из ЕС еще на год.