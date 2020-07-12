США: маска для президента

Президент США Дональд Трамп впервые на публике надел защитную маску. Это произошло в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, где Трамп встретился с госпитализированными военнослужащими и медработниками. Несколько дней назад глава государства пообещал надеть маску во время этого визита, и сдержал слово. Ранее Трамп неоднократно подвергался критике со стороны политических оппонентов, которые заявляли, что он подает плохой пример согражданам, появляясь на публичных мероприятиях без маски.

Несмотря на всплеск заболевания COVID-19 в штате Флорида вновь открылся тематический развлекательный парк Диснейлэнд. Посетители должны носить маски и соблюдать другие меры санитарной безопасности. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 3,2 млн. случаев заражения коронавирусом, умерли около 134,6 тыс. человек.