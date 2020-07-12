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Монголия

Монголия: фестиваль "Надом" без зрителей

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 Ирина Шелудкова и AFP
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Участники состязания по монгольской борьбе
Участники состязания по монгольской борьбе   -   Авторское право  Кадр из репортажа AFP
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Фестиваль "Надом" в Монголии впервые за 800 лет прошел без зрителей в пригороде Улан-Батора. Из-за опасений, связанных с распространением коронавируса, число гостей ограничено, в список попали, в частности, высопокопоставленные чиновники. Власти Монголии продлили режим повышенной готовности до 31 июля.

В обычное время праздник середины лета посещают десятки тысяч человек, он с большим размахом проводится в столице. На этот раз местным жителям предложили смотреть прямые трансляции.

На данный момент в стране выявлены 227 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано. Говорят жители Улан-Батора:

"Нам не разрешили посмотреть на скачки, все дороги перекрыты, доступ получили только богатые люди. Это они перекрыли дороги с самого утра. Я даже не знаю как выглядела церемония открытия фестиваля "Надом."

"Лучше бы правительство потратило эти деньги на помощь простым людям. Мы тут едва выживаем, эти деньги надо было отдать таким как мы".

Самый популярный стране двухдневный фестиваль представляет собой традиционное монгольское состязание, также именуемое "тремя мужскими играми" — это монгольская борьба, скачки и стрельба из лука.

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