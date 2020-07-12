Представители Сербии и Косова вернулись за стол переговоров

После 20-месячного перерыва Сербия и Косово возобновили переговоры по вопросу нормализации отношений при посредничестве ЕС. Об этом заявил спецпредставитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак по итогам воскресной видеоконференции, в которой приняли участие сербский президент Александр Вучич и глава частично признанного правительства Косова Авдулла Хоти: "Мы договорились о главных элементах процесса, а также о темах их личной встречи, которая состоится в ближайший четверг в Брюсселе".

В ЕС рассчитывают добиться заключения финального, имеющего обязательную юридическую силу соглашения.

"Обе стороны должны проявить политическую храбрость. Придется брать на себя обязательства и сотрудничать, искать компромиссы и исходить при этом исключительно из прагматических соображений", - отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

После прошедшего 10 июля видеосаммита с участием лидеров Германии, Франции и ЕС сербский президент называл "нереалистичными" требования Косова, в частности, в том, что касается сохранения "территориальной целостоности" и констиутции, долгосрочного взаимного признания и членства в ООН. При этом нормализация отношений - ключевое условие евроинтеграции Белграда и Приштины.