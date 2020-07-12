Франция запустила операцию "Обучающие каникулы"

После ослабления введенных из-за коронавируса ограничительных мер французские школьники вернулись за парты всего на несколько недель и нагнать программу до летних каникул так и не успели. Чтобы помочь заполнить пробелы в знаниях почти миллиону детей, правительство выделило 200 млн евро на организацию дополнительных занятий и открытие новых образовательных лагерей.

"Конечно, мы не волшебники. Но для нас главное, чтобы дети поверили в себя и не сомневались в своих силах в сентябре. Они побывали в школе, увидели своих друзей, учителей. Это смягчит для них переход от карантина к урокам", - говорит Надя Жерне, учительница.

За время вынужденной самоизоляции многие дети из семей с низким достатком вообще потеряли связь со школой. У некоторых попросту не было компьютеров, а значит - и доступа к дистанционному обучению.

"Мы рады, что они могут сюда приходить, а не сидеть дома в четырех стенах, тем более что пока мы никуда не уезжаем", - рассказывает Розин Ги, мама одного из учеников.

Утром математика и французский, после обеда - игры и занятия в творческих студиях. Разнообразить будни школьников - еще одна задача учителей-волонтеров.

"Многие никуда не поедут этим летом. И мы делаем все возможное, чтобы дети все-таки получили удовольствие от каникул. Пусть и в такой необычной обстановке", - отмечает Фати Шеллуф, учитель.

Правительственные программы рассчитаны на детей от трех до 17 лет. Всего в операции "Обучающие каникулы" участвуют 2,5 тысячи учебных заведений. Все - исключительно на добровольной основе.