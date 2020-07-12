Антиправительственные протесты в Белграде и Софии

Пятая антиправительственная акция протеста в Белграде прошла относительно спокойно и завершилась без происшествий. На этот раз демонстрация была не столь массовой как в предыдущие дни.

Часть собравшихся у сербского парламента манифестантов заявляла о своем несогласии с ограничительными санитарными мерами, кто-то выступал против массовой вакцинации населения, о которой недавно заявил президент страны Александар Вучич. Другие - в защиту затопленного монастыря Грачаница.

В ночь с пятницы на субботу на фоне беспорядков и столкновений полиция задержала десятки человек и разогнала демонстрантов слезоточивым газом и дубинками.

Волнения охватили и Болгарию. В субботу президент страны Румен Радев выступил с обращением к нации, в котором призвал к отставке правительства и главного прокурора страны. В Софии и других городах в течение нескольких дней проходили мирные акции протеста с участием нескольких тысяч человек. Серьезных инцидентов не было.