День памяти в Сребренице

В мемориальном центре Потокари около Сребреницы почтили память восьми тысяч мужчин и мальчиков из числа боснийских мусульман. 25 лет назад они стали жертвами самого массового убийства в Европе со времен Второй мировой войны. Главным виновником трагедии был признан командующий армией Республики Сербской генерал Ратко Младич. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному заключению.

Президент ассоциации "Матери Сребреницы" Мунира Субасич говорит: "Отсюда я хочу обратиться к тем, должен услышать жертв геноцида. Во-первых, я обращаюсь к преступникам, которые совершили злодеяния и участвовали в геноциде: мы привлечем вас к ответственности и мы никогда не сдадимся. Среди нас всегда найдется тот , кто будет вас преследовать. Это наше право и наша обязанность".

Церемония прошла на фоне строгих ограничений из-за пандемии коронавируса. Официальные часть была перенесена в виртуальное пространство.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением: "Четверть века спустя Сребреница все еще остается открытой раной на совести Европы. Это матери, которые не смогли похоронить своих детей. Это семьи, вынужденные покинуть свои дома и не получившие возможность вернуться. Это выжившие, которые по ночам просыпаются от кошмаров. Я, как женщина, мать и жена, могу только попытаться представить всю глубину вашей боли".

Во время церемонии были захоронены останки ещё восьми жертв, идентифицированных с помощью анализа ДНК. На данный момент опознаны и преданы земле тела около семи тысяч человек.