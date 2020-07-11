Сироты Сребреницы рассказывают свои истории

Четверть века назад в Европе произошло самое массовое убийство со времен Второй мировой войны. 11 июля 1995 года армия боснийских сербов вошла в Сребреницу. Развязавшаяся там резня, унесла жизни 8 тысяч мужчин и мальчиков из числа боснийских мусульман. События 25-летней давности не могли бесследно пройти для тех, кто родился в то страшное время.

"Меня зовут Дзенана Салихович. Я появилась на свет 7 июня 1995 года. Мне был всего месяц, когда моя семья покинула дом. Мою мать, сестер и меня принудительно отправили в Кладань. Мой отец был в бегах и пытался скрываться в лесу. Но, к сожалению, ему это не удалось".

"Я Ахмо Мехмедович, я родился в Градаце, в муниципалитете Лукавац. Это был период изгнаний, бегства, геноцида и депортации людей из Сребреницы. Я родился в подвале дома, где было слишком влажно. И об этом дне есть такой рассказ. Когда я появился на свет, я совсем не дышал. Мама и бабушка пытались привести меня в чувство. Они поднесли меня как можно ближе к печке и я начал дышать. Мне дали то же имя, что и было у моего деда Ахмо Мехмедович. Его убили во время геноцида".

Сейчас Ахмо и Дзенана успешные молодые люди, которые смело смотрят в будущее, хотят бороться за лучшую жизнь и помнить свою историю.