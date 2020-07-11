Полиция разогнала протестующих в Белграде слезоточивым газом

В Белграде вот уже несколько дней не прекращаются протесты против политики властей, направленной на сдерживание распространения коронавируса.Поздним вечером в пятницу группа демонстрантов пыталась прорваться в здание сербского парламента. Участники антиправительственной акции бросали в полицейских камни и бутылки. Нападениям подверглись и журналисты. Для разгона толпы стражи порядка применили слезоточивый газ и дубинки. Сообщается о задержании нескольких десятков человек.

Манифестации в Белграде начались после того как в минувший вторник президент Сербии Александар Вучич объявил о введении в столице страны комендантского часа в связи с эпидемией коронавируса. Граждане не поддержали решение сербского лидера и, не дожидаясь окончания его обращения к нации, вышли на улицы. После подключения к мирным акциям радикальных групп мирные протесты переросли в беспорядки.