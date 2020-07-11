Массовый митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала

В Хабаровске тысячи людей провели шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Это самый массовый митинг в истории города. Басманный суд Москвы арестовал Сергей Фургала по подозрению в причастности к убийствам, совершенным 15 лет назад, и организации преступного сообщества. Заседание прошло в закрытом режиме.

Говорят участники акции в Хабаровске:

"Мы его выбирали и мы должны его судить. Мы его поддерживаем. Зачем его забрали в Москву? Мы не понимаем".

"За Фургала. Чтобы он остался губернатором и был на свободе. Вот эти лишние разговоры — ничего не доказано. Мы считаем, что нужно поддержать Фургала и требуем его освобождения".

Акции протеста прошли также в других населённых пунктах региона.

Сергей Фургал свою вину отрицает. Следствие утверждает, что против него дали показания четверо фигурантов уголовного дела.

Сергей Фургал был избран главой Хабаровского края осенью 2018 года. Он баллотировался от ЛДПР и во втором туре набрал почти 70% голосов.