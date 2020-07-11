Поляки выбирают президента и путь развития страны

По итогам второго тура воскресных выборов в Польше определится не только имя того, кто займет президентское кресло на ближайшие пять лет, но и путь развития страны. Гарант продолжения национал-консервативного курса, взятого Варшавой после прихода к власти партии “Право и справедливость", - ее выдвиженец, действующий глава государства Анджей Дуда. Он выступает за традиционные ценности, известен своей антимигрантской риторикой и нашумевшей судебной реформой, за которой в Евросоюзе усмотрели попытку упразднить принцип разделения властей в Польше.

Придерживающиеся либеральных взглядов избиратели требуют перемен и возлагают свои надежды на Рафала Тшасковского, кандидата от "Гражданской платформы", мэра Варшавы. Среди прочего, он обещает вновь наладить отношения с Брюсселем. В его лице оппозиция рассчитывает заполучить важный рычаг давления на правящую партию. Благодаря президентскому праву вето, он сможет блокировать законодательные инициативы своих политических оппонентов.