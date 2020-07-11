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Великобритания

Умер прославленный футболист Джек Чарльтон

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 Ирина Александрова
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Умер прославленный футболист Джек Чарльтон
Авторское право  ا ب   -   Bob Dear
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Ушел из жизни Джек Чарльтон, бывший футболист сборной Англии. Он умер после продолжительной болезни в окружении своей семьи в возрасте 85 лет.

Всю свою карьеру Чарльтон представлял "Лидс". Он сыграл за команду 762 матча и забил 95 мячей. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии. В 1967 году Ассоциация футбольных журналистов Англии признала его лучшим игроком года.

Вместе со своим братом в составе сборной Англии Чарльтон стал бронзовым призером чемпионата Европы 1968 года и чемпионом мира 1966 года. После завершения карьеры футболиста Чарльтон работал тренером.

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