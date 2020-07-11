На острове Капри нет туристов

Остров Капри до пандемиии коронавируса был излюбленным местом летнего отдыха американских, российских и бразильских туристов

По оценкам экспертов, доходы туристического сектора Италии в этом году в результате кризиса сократятся на 69% по сравнению с прошлым годом.

Билетные кассы в порту пустуют. Чиро Аккордо работает в офисе паромного перевозчика Caremar: "Здесь всегда было много иностранных туристов, но сегодня можно увидеть только одного или двух".

На борту почти нет пассажиров. "В это время года паром, следующий из Неаполя на Капри, обычно заполнен иностранными туристами. Судно вмещает около 600 человек, но теперь, особенно в обычные дни, здесь нет и половины пассажиров. Когда мы прибудем на Капри, станет еще заметнее насколько все изменилось" — передает корреспондент Euronews Джорджия Орланди.

"Обычно в моем магазине за прилавком работают два человека. Но теперь работаю только я, да вы и сами видите, здесь совсем немного людей", — говорит владелец магазина.

Въезд для туристов из США, России, Бразилии, на которых приходится большая доля доходов итальянского туризма, пока закрыт

Лучиано Берсани. президент ассоциации предпринимателей Капри Ascom, говорит: "Местный бизнес — это 70% общего дохода региона. Такую клиентскую базу очень нелегко заменить. Сейчас основная часть наших клиентов — итальянцы и немного жителей других европейских стран. Групповых туров больше нет".

Большинство приезжих — итальянцы или немцы. И они говорят , что им все нравятся:

"Я очень рада. что людей не так много, можно наслаждаться отдыхом. Но я, конечно, испытываю сочувствие по отношению к магазинам и ресторанам".

"Конечно, так гораздо лучше, можно наслаждаться дикой природой, спокойно гулять, также стало гораздо проще зарезервировать ресторан".

Чего ожидать в будущем? Мы спросили об этом президента ассоциации представителей гостиничного бизнеса Federalberghi ("Федеральберги). "Пандемия коронавируса затронула богатые страны, которые важны для нашего бизнеса. Но я настроен оптимистично. Как только появится подходящая вакцина , все вернется в норму. И те кто не смог приехать в Италию в этом году, вернутся в 2021 году", — говорит Бернабо Бочча.

Но пока приходиться констатировать, что иностранный туризм в июне в Италии сократился более чем на 93% по сравнению с прошлым годом.