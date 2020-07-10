"Привет" по поводу 15 июля": к оппозиции пришли с обыском

В офисах и у сотрудников "Открытой России и "МБХ медиа" прошли обыски. Визиты правоохранителей, как сообщается, связаны с делом ЮКОСа о хищениях, открытым еще в 2003 году. После обысков состоялись и допросы оппозиционных активистов. По словам координатора Марии Кузнецовой, у офиса "Открытой России" они увидели много сотрудников в штатском, развернулись и пошли обратно.

Мария Кузнецова, координатор "Открытой России": "И нас вот в этой подворотне условно схватили за руки. Я разговаривала по телефону. У меня выхватили из рук телефон. Сразу отобрали и повели внутрь, где уже следователь предъявил свою корочку. При этом все были в штатском. То есть было ли это ограбление, или что, мы конечно понять сразу не могли."

Дело ЮКОСа - формальный повод считают активисты. В "Открытой России" обыски связывают с подачей заявки на митинг против принятых поправок в Конституцию. В митинге было отказано.

Андрей П ивоваров, исполнительный директор "Открытой России": "Ну, в общем единственная история, которая может быть, это вопрос компании "Нет", это то, чем мы активно занимаемся последнее время. И такое ощущение, что это такой "привет" по поводу акции 15 июля. Потому что взяли Галямину, взяли нас У нас связь с Галяминой только в этом может быть".

Столичный муниципальный депутат Юлия Галямина стала одним из организаторов общероссийской кампании "Нет", призывавшей к протестному голосованию по поправкам к Конституции. Ее допросили по делу ЮКОСа как свидетеля. До этого на обыске у Галяминой изъяли компьютеры, телефоны, флешки. Редакцию "МБХ медиа" силовики покинули лишь вечером.

Сергей Бадамшин, адвокат: "В офисе МБХ медиа в приницпе нечего особого изымать. И никакого там огромного объема нет. Все, что нашли, то, что заинтересовало следователей, они забирают. Я считаю, что это не имеет отношения к расследованию уголовного дела".

И российское интернет издание "МБХ медиа", и движение "Открытая Россия" связаны с бывшим владельцем компании ЮКОС Михаилом Ходорковским. Глава нефтяного гиганта провел 10 лет в тюрьме по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Многие считают, что он подвергся преследованиям по политическим мотивам, так как финансировал оппозиционные партии. В 2013 году Ходорковский был помилован президентом Владимиром Путиным и освобожден. После чего Ходорковский покинул Россию.