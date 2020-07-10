PayPal откажется от переводов внутри России

Платежная система PayPal с 31 июля прекращает осуществлять внутренние переводы и платежи между клиентами по России, говорится в заявлении компании.

"Мы будем поддерживать только международные платежи: Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal", — указано в материалах.

Компания приняла такое решение в связи с изменениями в законе "О национальной платежной системе", вступивших в силу в начале июля. Согласно внесенным правкам, сервисы электронных платежей и привлекаемые ими организации больше не смогут передавать сведения о переводах по России за рубеж.

При этом пользователи PayPal в России по-прежнему смогут осуществлять перевод за рубеж или получать перевод из-за границы. Ограничения вступят в силу с 31 июля, когда начнет действовать новое пользовательское соглашение.

PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система, основанная в 1998 году. На российском рынке в полноценном виде — с 2013 года. Сервис позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. PayPal доступен в 202 странах и принимаем платежи в более чем 100 мировых валютах.